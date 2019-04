Jack van verdrinkingsdood gered: 'Zonder Mirjam was ik er nu niet meer geweest'

Jack Breure bedankt Mirjam Jongejan voor haar heldendaad (foto: Omroep Zeeland)

"Ze heeft het meer dan verdiend, want zonder Mirjam was ik er niet bij vandaag," vertelt Jack met tranen in z'n ogen. Hij is haar zo dankbaar dat hij vandaag nogmaals een bloemetje aanbiedt en dat op iedere verjaardag van haar zal doen. De 61-jarige kunstschilder heeft zelfs een aanbod gedaan om een portret van zijn redder te maken.

Het doel van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen is om zo veel mogelijk verdrinkingen te voorkomen. Dat doen ze door voorlichting te geven, onderzoek te doen en helden in eigen land te bekronen. De stichting bestaat sinds 1767.

De gedachten van Jack gaan nog regelmatig terug naar de dag in oktober vorig jaar. Hij had net boodschappen gedaan en liep terug naar zijn huis. Door een epileptische aanval is hij de gracht in gevallen. Vier minuten lang lag hij in het water, tot Jongejan hem kwam redden. "Volgens de doktoren had het niet een minuut langer moeten duren, want anders was ik er niet meer geweest."

Mirjam Jongejan is zeer vereerd met de bronzen medaille van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen die ze uit handen kreeg van burgemeester Bas van den Tillaar. Verrast was ze ook, want ze zou eigenlijk een afspraak hebben op het gemeentehuis waar ze werkt. Toen ze de kantine in kwam lopen zat daar haar familie, vrienden, collega's en dus slachtoffer Jack Breure.

Breure bij de plek waar hij het water in viel. (foto: Omroep Zeeland)