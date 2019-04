Subsidie voor isoleren oude woningen op Schouwen-Duiveland

Woning isoleren met isolatiespray (foto: Wikimedia Commons)

De gemeente stelt wel een aantal voorwaarden. Zo moet de woning permanent bewoond zijn en vóór 1975 gebouwd zijn, omdat die woningen doorgaans niet of nauwelijks geïsoleerd zijn. De WOZ-waarde van de woning mag maximaal 300.000 euro zijn.

Op is op

Mensen die hun huis willen isoleren en subsidie aan willen vragen, kunnen dat vanaf morgen doen via de website van de gemeente Schouwen-Duiveland. Woningeigenaren die subsidie willen aanvragen moeten er wel op tijd bij zijn, want volgens de gemeente geldt: op is op. Als het beschikbare bedrag van 100.000 euro dit jaar vergoed is, stopt de gemeente met de regeling. In dat geval kijkt de gemeenteraad of er volgend jaar een vervolg komt.

De gemeente start deze subsidieregeling, omdat ze in 2040 energieneutraal wil zijn; er moet dan op het eiland net zoveel energie opgewekt worden als gebruikt. Het isoleren van woningen zou het grootste effect hebben in het terugbrengen van de energievraag.