Zeeland wordt wakker: isolatie oude woningen, opvanghuis tienermoeders en mensenredder

Woning isoleren met isolatiespray (foto: Wikimedia Commons)

Isolatie oude woningen

Woningeigenaren op Schouwen-Duiveland die hun dak, gevel of vloer laten isoleren of hoogrendement dubbel glas laten plaatsen, krijgen mogelijk een deel van hun uitgaven terug. De gemeente stelt dit jaar 100.000 euro beschikbaar voor mensen die hun huis energiezuiniger willen maken.

Lees ook:

Moeder (foto: Pixabay)

Opvanghuis tienermoeders

De fractie van SGP-ChristenUnie in Goes wil kijken of er met andere gemeenten een opvanghuis voor tienermoeders opgezet kan worden. De partij maakt zich zorgen, omdat Huize Verder, het enige opvanghuis in Zeeland, stopt.

Lees ook:

Jack Breure bedankt Mirjam Jongejan voor haar heldendaad (foto: Omroep Zeeland)

Medaille voor mensenredder

Mirjam Jongejan heeft gistermiddag uit handen van burgemeester Bas van den Tillaar van Vlissingen een medaille ontvangen. Ze ontving de bronzen medaille van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen, omdat ze oktober vorig jaar een man van de verdrinkingsdood heeft gered uit de Schuitvaartgracht.

Lees ook:

Zonnestralen vóór een hagelbui (foto: Ria Overbeeke)

Weer

Vandaag is er ruimte voor de zon, tussen de stapelwolken door die vooral vanmiddag tot een bui kunnen uitgroeien. Het droge weer lijkt vandaag echter te overheersen. De maximumtemperatuur komt op 11 graden uit. De wind is zuid tot zuidoost en hooguit matig, 3 Beaufort en direct aan zee soms 4 Beaufort.