DENK kreeg geen zetel in Zeeland, maar kijkt alweer vooruit naar Europa

Serif Uysal, nummer 1 op de Zeeuwse DENK-lijst, heeft inmiddels de grootste teleurstelling verwerkt. Hij blijft onverminderd ambitieus, vertelt hij op het strand van Vrouwenpolder:

Serif Uysal heeft er nog wel flink de smoor in dat Forum voor Democratie een monsterzege behaalde en als nieuweling met vijf zetels in Provincale Staten is gekomen. "Ik vind dat nog steeds een zorgwekkende situatie, maar ze hebben de stemmen gehaald. En ja, de kiezer heeft altijd gelijk."

Utrecht

De voormalig DENK-lijsttrekker vermoedt dat de aanslag in Utrecht van negatieve invloed is geweest voor zijn partij. De verdachte is immers een man van Turkse afkomst. "Hierdoor zijn mensen vermoedelijk op een partij gaan stemmen die de deuren wil dichtdoen voor migranten." Ook denkt Uysal dat mensen die op DENK wilde stemmen daar door Utrecht op het laatste moment toch van af hebben gezien. "Na zo'n gebeurtenis denken ze dan misschien: toch liever niet".

(foto: DENK)

DENK staat bekend als een partij voor mensen met een buitenlandse achtergrond. Zijn er misschien in Zeeland verhoudingsgewijs te weinig allochtonen om gewicht in de schaal te leggen? Volgens Uysal speelt dat een rol: "In Zeeland is het aantal mensen met een migratieachtergrond kleiner dan in de Randstad. Dat zou kunnen betekenen dat je in verhouding minder stemmen krijgt. Voor ons is het een opgave om duidelijk te maken dat we er voor iedereen zijn."

Serif Uysal zit in ieder geval niet bij de pakken neer. Hij staat als nummer 11 op de lijst van DENK voor de Europese parlementsverkiezingen.

