Geldprijs als waardering voor project stoomhijskraan

Wesley Sekewael (archief) (foto: Omroep Zeeland)

Met de cheque wil het cultuurfonds waardering uitdrukken voor de inzet waarmee wordt gewerkt aan het in oude luister herstellen van bijzonder industrieel erfgoed.

Restauratie in etappes

Het restauratieproject begon in 2015 nadat Stoomhijskraan Schelde 38 van de sloop was gered. Sindsdien werkt een grote groep vrijwilligers waaronder heel wat oud-Scheldemedewerkers in etappes aan de renovatie. Initiatiefnemer Wesley Sekewael schat in dat de klus nu voor zo'n 75 tot 80 procent is geklaard.

De kraan is een stoomspoorhijskraan die op de Scheldewerf in Vlissingen een vaste plaats. Na 40 jaar te hebben gestaan bij de Stichting Stoomtrein Goes-Borsele belandde het gevaarte bij de schroothandel. Wesley Sekewael redde de kraan vervolgens op het nippertje van de sloop.

Het bestuur van de Stichting Stoomhijskraan Schelde 38 heeft besloten het geld van het prins Bernhard Cultuurfonds nog even apart te leggen. Het bedrag wordt gereserveerd voor het terugplaatsen van de kraan. Dat wordt waarschijnlijk een dure klus waarvoor onder meer een paar kranen moeten worden ingehuurd.

Stichting Stoomhijskraan Schelde 38 krijgt 10.000 euro