Derde zonnepark in Vlissingen-Oost

zonnepanelen (foto: oz)

Het zonnepark met een vermogen van 21 Megawatt moet in de toekomst zo'n 7.000 huishoudens kunnen voorzien van stroom.

Kolencentrale

De kolencentrale van EPZ werd in 2015 gesloten omdat hij niet meer rendabel was. De sloop is onlangs begonnen en naar verwachting in 2022 klaar. Op de groene weide die dan is overgebleven, kan de aanleg van het zonnepark beginnen.

