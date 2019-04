Tholen zegt 'Ho' tegen zonneparken

(foto: OZ)

Nu wordt een zonnepark in Tholen aan de Ceresweg aangelegd. Er is een plan ingediend om dat uit te breiden. Ook zijn er plannen voor zonneparken bij de Veerweg, de Boomdijk en aan de Koningin Julianaweg.

Weerstand neemt toe

In 2017 sprak de gemeente Tholen uit dat er nog meer zonneparken kunnen komen, maar inmiddels is de weerstand erg groot geworden onder inwoners. Die zijn niet betrokken bij de plannen, vinden dat de parken het landschap verpesten en daardoor ook slecht zijn voor het toerisme. Om zomaar wat bezwaren te nomen.

Op initiatief van de PVV in Tholen zegt de gemeenteraad nu 'Ho' tegen nog meer zonneparken. Volgens alle partijen moet er eerst nieuw beleid worden opgesteld. Want bij het eerste park is het volgens Vincent Bosch van de PVV al misgegaan met de groenstrook om het park (die wordt smaller dan gewenst) en gaat daardoor ten koste van onder meer de cultuurhistorische waarde van de polder.

Alle plannen in de ijskast

Omdat er nu ook voor een tweede zonnepark aan de Ceresweg vergunning is aangevraagd is het volgens Bosch tijd om te handelen en moet om verder 'leed' te voorkomen het raadsbesluit van 2017 over zonneparken vernietigd worden en moeten alle plannen voor zonneparken voorlopig in de ijskast worden gezet. Pas als de nieuwe regels zijn opgesteld, kunnen nieuwe aanvragen onderzocht worden.

