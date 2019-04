Vlaketunnel uren dicht geweest door technische storing

De Vlaketunnel is vandaag in beide richtingen afgesloten geweest. Volgens Rijkswaterstaat waren er problemen met de technische bediening, waardoor de veiligheid niet gegarandeerd kon worden.

Door de afsluiting van de Vlaketunnel waren zowel in de richting van Bergen op Zoom als in de richting van Vlissingen lange files ontstaan. Ook op de oude Rijksweg (N289) was zeer veel vertraging. Zowel Rijkswaterstaat als de ANWB adviseerden om te rijden.

