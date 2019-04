Tholen vreest vertrek ziekenhuis uit Bergen op Zoom: 'We maken ons grote zorgen'

Er liggen twee opties op tafel: Bergen op Zoom bij het knooppunt Zoomland, tegenover Philip Morris en Roosendaal naast de A58. Inwoners van Tholen en Sint Philipsland zijn bezorgd. Roosendaal is wel erg ver weg. "Als je dan hoort dat er pas ook weer iemand was die snel naar het ziekenhuis moest, dan denk je, dat red je nooit straks", zegt Betsy Gaakeer van het Zorgloket in Stavenisse. "Daar maak je je best zorgen over."

Snelweg verstopt

Chris Koopman van de cliëntenraad van ambulancedienst Het Witte Kruis is bezorgd: "Het is nu al een heel spanningsveld om op tijd in Bergen op Zoom te komen." Roosendaal ligt nog eens tien kilometer verder. "En die snelweg zit dikwijls verstopt, dat is het probleem."

Ambulanceroutes vanaf Stavenisse en Anna Jacobapolder (foto: Omroep Zeeland)

Het zijn de aanrijdtijden van de ambulance waar grote zorgen over zijn. Gerekend vanaf de aankomst bij de patiënt moet de ambulance binnen 45 minuten op de spoedeisende hulp of de acute verloskunde zijn. Dat zijn de wettelijk afgesproken normen.

Maar lukt dat de ambulance nog als ze straks vanuit Anna Jacobapolder naar Roosendaal (38 kilometer) of vanuit Stavenisse naar Roosendaal (40 kilometer) moeten, "met al die dijkwegen en rotondes hier op het eiland", aldus Koopman. Precieze cijfers over de aanrijdtijden van ambulances naar Roosendaal wil ziekenhuis Bravis niet verstrekken.

Bravis, dat in 2014 is ontstaan na een fusie tussen ziekenhuis Lievensberg in Bergen op Zoom en ziekenhuis Franciscus in Roosendaal, werkt nu nog vanuit die twee locaties. Om efficiënter en goedkoper te werken, wil Bravis de zorg concentreren in één nieuw ziekenhuis. Bravis wil de dure voorzieningen zoals de intensive care, operatiekamers en de spoedeisende hulp niet dubbel open houden. Het nieuwe ziekenhuis gaat 200 tot 300 miljoen euro kosten en moet medio 2025 klaar zijn.

Deze maand neemt de ziekenhuisdirectie van Bravis de beslissing over de nieuwe locatie.

