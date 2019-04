'Fout van drukker oorzaak verkeerde stembiljetten Vlissingen'

Het stembiljet van Zuid-Holland (foto: Omroep Zeeland)

De gemeente Vlissingen zegt dat er geen verkeerde stembiljetten in de stembussen zijn beland, omdat de fout tijdig werd ontdekt. De eerste verkeerde stembiljetten werden tijdens de verkiezingsdag rond 11.00 uur aangetroffen bij het stembureau van wijkgebouw De Zwaan in Oost-Souburg. Later werden ook 49 verkeerde biljetten in het stembureau Protestantse Kerk in Ritthem gevonden en 21 bij het stembureau bij bioscoop Cine City in Vlissingen.

Mensenwerk

"Mogelijk is bij het vouwen van de stembiljetten de machine niet leeggemaakt bij het wisselen van de ene naar de andere provincie; daarbij is het laatste en eerste deel bij elkaar vergaard", aldus Procura. "Het blijft mensenwerk, we kunnen niets uitsluiten. Echter in de evaluatie met de drukker gaan wij nadrukkelijk verzoeken alerter te zijn op deze kwetsbaarheden in het proces."

