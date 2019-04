Ruim vijfduizend passagiers meer op fietsvoetveer

Westerschelde Ferry (foto: Anne-Marie van Iersel)

"We zijn trots op deze positieve cijfers. Ze bevestigen dat de Westerschelde Ferry een onmisbare verbinding is in Zeeland", aldus interim-directeur Martin Martens van de Westerschelde Ferry. De veerdienst heeft het al jaren moeilijk, omdat het meer kost dan dat het oplevert. Eind vorig jaar besloot de provincie dat de kaartjes in de zomer duurder worden.

Vandaag is ook bekend geworden dat de Westerschelde Ferry is genomineerd voor de OV-Klantenbarometer Award voor beste vervoerder van 2018. De uitreiking is volgende week tijdens het Jaarcongres OV-Campus in Den Haag.

