Krachtpatser sprakeloos door huldiging

Wethouder Jack Begijn kwam naar de sportschool om beide kampioenen een bloemetje te overhandigen. Hij noemde hen een goed voorbeeld, en ambassadeurs voor de sport. Orson Harms is Nederlands kampioen bankdrukken in de klasse tot 125 kg / categorie masters 40-44 jaar. En Jelle de Graaf is Nederlands kampioen bankdrukken bij de junioren (leeftijd 20 tot 23 jaar) in de klasse tot 75 kg. Hij vestigde ook een Nederlands record en werd Nederlands kampioen deadliften, ook met een Nederlands record.

Meer dan een passie

"Het is meer dan een passie", zegt Orson Harms. "Ik was ook echt even sprakeloos van die huldiging. Mijn vader was ook actief in deze sport en hij heeft me alles geleerd. Helaas is hij veel te vroeg overleden, dus dit raakt me wel." Harms was al wereldkampioen en tweede op het EK, maar hij heeft nog een doel. "200 kilo drukken. Ik weet dat ik het in me heb, dat gaat zeker lukken. Ik train er al 33 jaar voor."

Geweldige vooruit gegaan

Jelle de Graaf is nog niet zo lang actief in het bankdrukken en deadliften, maar behaalt nu al successen. "Ik weet de allereerste keer nog goed", zegt hij. "Toen ik 16 jaar was. lag ik hier op de bank met 25 kilo misschien, en die kreeg ik niet omhoog. Als je ziet hoe je dan in een paar jaar vooruit bent gegaan, dat is geweldig."