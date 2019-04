Theo brengt wedstrijdbal '88 terug naar Serooskerke

Europees kampioen

Het was hét hoogtepunt in het bestaan van voetbalvereniging Serooskerke. De oefenwedstrijd tegen het Nederlands elftal in mei 1988. Het elftal dat een paar weken later Europees kampioen zou worden. De club bestond veertig jaar en nodigde ter ere van het jubileum Oranje uit. Iemand om de wedstrijdbal te sponsoren was er nog niet. Van Beest: "Daar hadden ze in alle drukte helemaal niet aan gedacht. Ik riep: doe er dan maar gelijk twee, eentje extra met de handtekeningen van het elftal."

Na de bijzondere wedstrijd, die op aandringen van de KNVB in Vlissingen werd gespeeld en door Oranje met 4-0 werd gewonnen, ging de gesigneerde bal mee naar huize Van Beest. Eerst was de bal te bewonderen bij Theo in zijn snackbar en later in zijn restaurant in Vrouwenpolder. Toen hij geen zaak meer had verdween de bal in de kast.

Theo van Beest sponsorde de wedstrijdbal van Seroos tegen het Nederlands elftal in '88 (foto: Omroep Zeeland)

Ongeneeslijk ziek

Nu gaat de bal terug naar de voetbalvereniging in Serooskerke. Van Beest: "Ik denk dat ik de vereniging er een groot plezier mee doe. Ik ben ongeneeslijk ziek en ik weet niet hoe lang me nog gegeven is." Van Beest vraagt de club wel om een tegenprestatie. "Binnenkort doet een mevrouw mee aan de Alpe d'Huzes met een foto van mij op zak. De voetbalclub zamelt nu geld in voor deze actie in ruil voor de bijzondere wedstrijdbal."

Op zaterdag 25 mei zal de club het opgehaalde bedrag bekendmaken en een cheque overhandigen aan Theo. De bal is dan weer thuis.