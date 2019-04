'Babijn slachtoffer van coup in Sluis'

Wethouder François Babijn van de gemeente Sluis is slachtoffer van een coup door de coalitiepartners. Dat vindt Marien Weststrate, voorzitter van de Partij voor Zeeland. De fracties in de gemeente Sluis willen dat Babijn opstapt als wethouder, omdat hij zich te veel op de provinciale politiek richt. Babijn wil namelijk gedeputeerde worden namens de Partij voor Zeeland in het provinciebestuur.