Twee vliegtuigbommen gevonden in Waterdunen

Archieffoto van bommen (foto: Omroep Zeeland)

De bommen moeten nog wel worden geruimd. Dat gebeurt op 16 april binnen het werkgebied van Waterdunen. De omgeving zal hier volgens de gemeente Sluis weinig last van hebben. Het naastgelegen vakantiepark en de daaraan grenzende woonwijk hoeven niet te worden ontruimd.

Bij Breskens worden vaker vliegtuigbommen gevonden. In 2016 moesten 1400 panden in de buurt bij vakantiepark Zeebad in Breskens worden ontruimd, vanwege de geplande ontploffing van een Amerikaanse duizendponder.

