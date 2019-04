Babijn stapt op als wethouder Sluis

François Babijn tijdens het lijsttrekkersdebat van Omroep Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Dat schoot de coalitiepartijen en de oppositie in het verkeerde keelgat. Ze dienden een motie van wantrouwen in die werd gesteund door vijftien van de achttien aanwezigen. Vervolgens was het aan Babijn om zelf op te stappen, wat hij na enig beraad ook deed.

Babijn vraagt zich af waarom hij weggestuurd moet worden. Volgens Babijn, en Marien Weststrate van de partij voor Zeeland, is een dubbele functie mogelijk. "Maar niet in Sluis", zei Babijn. Weststrate noemde Sluis zelfs een slangenkuil en beweerde dat Babijn het slachtoffer is geworden van een coup.

