Burgemeester Vlissingen wuift kritiek overdracht strandbeheer weg

Strand Vlissingen (foto: omroep zeeland)

Waar gaat het om in het dossier strandbeheer: - Het college van Vlissingen wil het beheer van de stranden overdragen aan de Stichting Strandexploitatie Veere (SSV). - Tekende eind februari een overeenkomst voor 15 jaar met een waarde van 5 miljoen. - Had dat niet mogen doen omdat de gemeenteraad daar toestemming voor had moeten geven - Volgde niet de regels die bij het tekenen hoorde. - Ontbond en veranderde die overeenkomst een paar weken later in een 1-jarig contract. - Hield de gemeenteraad tijdens het proces maar mondjesmaat op de hoogte, tegen het advies van ambtenaren in.

CDA, SGP, POV, VVD en PvdA kregen niet de antwoorden van de burgemeester waar ze vrede mee hadden. Van den Tillaar stelde dat alles wat hij namens het college had gedaan tijdens de onderhandelingen met de SSV, vanuit de wens van de raad kwam om het strandbeheer in andere handen te geven. En dat het college de vrijheid had genomen om binnen die wens afspraken te maken.

Foutje gemaakt

Dat hij een contract voor 15 jaar met de waarde van zo'n 5 miljoen volgens de regels pas na twintig dagen had mogen tekenen deed hij af als een fout met de bijbehorende woorden: " Weet u hoeveel papieren ik moet tekenen per dag?" En dat achteraf pas duidelijk werd dat de gemeenteraad betrokken had moeten worden bij het gebruik van 'uitsluitend recht' vond Van den Tillaar niet relevant: "Zodra we het hoorden zijn we in actie gekomen."

Burgemeester Van den Tillaar van Vlissingen (foto: OZ)

De coalitiepartijen hadden alleen kritische opmerkingen naar de oppositie toe. Volgens John Dooms van de LPV wist de hele raad al lange tijd dat er met de SSV verder gegaan zou worden. Dat bleek echter niet toen Omroep Zeeland er vragen over stelde aan alle raadsleden. Voor zover er al antwoorden kwamen leek niemand op de hoogte van het feit dat burgemeester Van den Tillaar een 15-jarig contract had ondertekend.

Geen alternatief meer

Ook de positie van strandwacht Albert Dijkstra kwam ter sprake. Die moet van de gemeente over naar de SSV, en krijgt, als het aan het college ligt, geen kans om mee te doen met de aanbesteding voor het strandbeheer. Dijkstra zegt met zijn BV het beheer beter en goedkoper te kunnen doen.

Pim Kraan van de POV voorziet dat Albert Dijkstra en zijn vrijwilligers zich door het nu 1-jarige contract met de SSV zullen terugtrekken, waardoor er volgend jaar maar één partij is om mee te onderhandelen: de SSV. "En die kunnen dan hun tarieven aanpassen wanneer ze dat willen, omdat er geen alternatief is", denkt Kraan.

Albert Dijkstra houdt een zeepaddenstoel vast (foto: Omroep Zeeland)

Pim Kraan van de POV en Coen Bertijn van het CDA hadden na afloop gemengde gevoelens. Ja, er was antwoord gekomen op de 46 vragen, maar de uitleg van het college paste niet bij het beeld dat de oppositie van het dossier had. Beiden vonden de manier van communiceren van het college ondermaats, en Pim Kraan ging daarin nog iets verder: Hij ziet een vaste lijn in de manier waarop dit college de gemeenteraad niet als vol beschouwt, en ergert zich daaraan.