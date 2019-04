Inval ACM bij energiebedrijf PZEM

ACM doet onderzoek bij PZEM (foto: oz)

Het draait in het onderzoek van de ACM om de vraag of de PZEM heeft verzwegen wanneer energiecentrales buiten gebruik waren. Omdat dat de stroomprijs kan beïnvloeden is de PZEM verplicht dat melden aan concurrenten. Dat is omdat voor de eerlijkheid alle marktpartijen op hetzelfde moment over dezelfde informatie moeten kunnen beschikken.

De Autoriteit Consument en Markt meldt dat signalen van onder meer beurzen en brokers aanleiding zijn het onderzoek te starten.

Verbeterprogramma

PZEM laat op de website weten dat na eerdere terechtwijzingen al een verbeterprogramma is opgezet. Het bedrijf zegt ook alle medewerking te verlenen aan het onderzoek.