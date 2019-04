Jaren celstraf geëist voor 160 inbraken door inbrekersfamilie

Mercy Kamermans is bij de rechtbank en doet live verslag via Twitter.

De vader bekende in de rechtbank een portemonnee, zonnebril, tas en een creditcard te hebben gestolen. Hij zei vandaag in de rechtbank in Middelburg lang niet bij alle 160 inbraken waar de familie van verdacht wordt, betrokken te zijn geweest.

De ouders van het gezin worden niet alleen vervolgd voor de diefstallen, maar ook voor het leidinggeven aan een criminele organisatie, pinnen met een gestolen pinpassen en het bezitten van een valse identiteitskaart. De moeder ontkent alles. "Ik ben geen monster die haar kinderen uit stelen stuurt", zei ze tegen de rechter. Ze zou al jaren in Zeeland met de camper van een tante komen om vakantie te vieren. "Niet om in een hel terecht te komen."

Naar het strand

De vader bleef benadrukken dat alleen hij verschillende diefstallen pleegde en dat zijn vrouw en kinderen nergens van wisten."Die gingen naar het strand". Die verklaring vindt de officier van justitie ongeloofwaardig. De camper was afgeladen vol met gestolen spullen. Onder meer twintig koffers en 26 tassen. "Dat moet toch opvallen", aldus de officier.

Het was onmogelijk voor de rechtbank om de 160 inbraken waar de familie bij betrokken zou zijn geweest te behandelen. Acht inbraken zijn uitgewerkt in het dossier. Dat is volgens de regels voldoende om de verdachten alle 160 inbraken ten laste te leggen. Het Openbaar Ministerie heeft verschillende soorten bewijs verzameld, zo zijn er camerabeelden, is er dna-onderzoek gedaan en is het navigatiesysteem nagetrokken. Daaruit bleek dat de familie veel kilometers maakte, op één dag in augustus zelfs 252 kilometer.

Ook de zoon en schoondochter zijn verdacht en staan naast de diefstallen ook terecht voor deelname aan een criminele organisatie, het pinnen met gestolen pinpas en het bezitten van een valse identiteitskaart.

Voordat de familie in Zeeland actief was, was er een inbraakgolf in Vlaanderen. Ook daar wordt de familie van verdacht. De familieleden worden ook in België nog vervolgd.