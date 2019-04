Live: Inbrekersfamilie voor de rechter

Mercy Kamermans is bij de rechtbank en doet live verslag via Twitter.

Op parkeerplaatsen aan de kust wordt opvallend veel ingebroken in auto's en campers in juli en augustus 2018. De politie gaat op onderzoek uit en houdt op 16 augustus bij Aagtekerke een camper aan die met een valse kentekenplaat rondrijdt. In de camper treft de politie tal van gestolen spullen aan én een Roma-familie.

De vader (43 jaar) en moeder (42 jaar) worden van verschillende strafbare feiten verdacht. Ten eerste van mensenhandel. Zo zouden ze hun eigen kinderen hebben ingezet om de diefstallen te kunnen plegen.

Misdadige organisatie

Daarnaast worden de ouders verdacht van deelname aan een misdadige organisatie en natuurlijk het plegen van diefstallen. Deze laatste feiten gelden ook voor de oudste zoon (19 jaar) van het echtpaar en zijn vriendin (20 jaar).

Ook kinderen verdacht

Naast de volwassenen zijn ook twee puberkinderen van het echtpaar verdachte in de zaak. De twee minderjarigen komen vandaag niet aan bod, dat gebeurt later bij de kinderrechter achter gesloten duren. Zij zitten niet vast, maar verblijven in een jeugdinstelling. Het jongste kind van het stel wordt niet vervolgd, ditzelfde geldt voor de baby van de oudste zoon en zijn vriendin.

Samen op strooptocht

De deelname aan een misdadige organisatie duidt op het feit dat het Openbaar Ministerie denkt dat de familie georganiseerd te werk ging en de strooptochten samen uitvoerden. In eerdere voorbereidende zittingen nam de vader van het gezin alle schuld op zich, maar het OM ziet dat dus anders.