Ree komt vast te zitten in spijlen van hek en moet worden afgemaakt

Een ree is gisteravond vast komen te zitten in de spijlen van een hekwerk in Philippine. Het dier kwam in de problemen in de tuin bij een woning aan de Mosselverkorting. Brandweerlieden van de post Mauritsfort in Hoek werden rond 18.20 uur opgeroepen om het dier te bevrijden, maar konden niet voorkomen dat de ree moest worden afgemaakt.