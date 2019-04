Politie schrijft 27 bekeuringen uit bij controles in Middelburg en Vlissingen

Politiecontrole (foto: Omroep Zeeland)

De controles werden gehouden op de Schietbaan in Middelburg en Willem Ruysstraat in Vlissingen. De politie zegt vooral alert te zijn geweest op bestuurders die onder invloed van drugs en alcohol achter het stuur zaten. Een arts van de GGD nam bloed af bij weggebruikers die een positieve uitslag hadden bij de speekseltest.

In Middelburg werden 52 voertuigen van de weg gehaald, zestien bekeuringen uitgeschreven en vier processen-verbaal opgemaakt voor het rijden onder invloed van drugs. Eén bestuurder reed met een ingevorderd rijbewijs en ontving ook een proces-verbaal. In Vlissingen werden 34 voertuigen gecontroleerd en elf bekeuringen uitgedeeld. Vijf processen-verbaal werden opgemaakt voor het rijden onder invloed van drugs en één voor weigering van een bloedproef.

De politie had verschillende redenen om prenten uit te schrijven, bijvoorbeeld voor het rijden zonder gordel, telefoneren tijdens het rijden, het niet kunnen tonen van een rijbewijs, geen richting aangegeven, te veel lawaai uit de speakers en een kind dat niet in een kinderstoeltje in de auto zat.