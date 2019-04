KLM wil Jan Kees de Jager als commissaris

Jan Kees de Jager (foto: Omroep Zeeland)

De aandeelhouders van KLM nemen over de benoeming in de Raad van Commissarissen op 25 april een besluit.

In de politiek

Jan Kees de Jager groeide op in Kapelle. In de jaren '90 maakte hij furore als ICT-ondernemer. In februari 2007 werd hij voor het CDA staatssecretaris van Financiën in het kabinet-Balkenende IV. Na het aftreden van Wouter Bos en de andere PvdA-bewindslieden promoveerde De Jager in 2010 tot minister van Financiën. In het kabinet Rutte 1 kreeg hij opnieuw die post.

Hoewel hij vaak werd genoemd als de nieuwe CDA-leider stapte Jan Kees De Jager in 2013 uit de politiek en ging opnieuw het bedrijfsleven in. Sinds 2014 is hij topman bij KPN.