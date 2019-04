Sandra uit Kapelle maakt uit eten gaan weer leuk voor de kleine eter

Tot februari vorig jaar woog Sandra 112 kilo. Door een maagverkleining viel ze 43 kilo af. Omdat ze daarna alleen nog maar hele kleine porties kon eten, werd uit eten gaan een probleem. Want in de meeste restaurants worden alleen normale en dus voor Sandra veel te grote porties geserveerd. En als ze om minder vroeg, kon dat niet. "Dat is zonde van al dat eten en veel te duur om vaak te doen. Vaak heeft het personeel er ook geen begrip voor. Er is wel eens gezegd dat ik maar ergens anders moest gaan eten", vertelt Sandra.

Dat moet anders

Om niet al te gefrustreerd te raken, ging Sandra op zoek naar plekken waar er wel kleine porties geserveerd worden. "Want die zijn er wel", zegt ze lachend "Maar je moet goed zoeken." Om die restaurants voor alle kleine eters beter vindbaar te maken, besloot ze samen met haar partner Léon Jobse een platform op te zetten. "Er zijn zo veel mensen die daar baat bij hebben. Mensen zoals ik, kinderen, ouderen, mensen met een bepaalde levensstijl, buikpatiënten en jongeren. Dat is een grote doelgroep bij elkaar".

Eindelijk weer uit eten

Via Facebook deden zij een oproep of mensen behoefte zouden hebben aan zo'n platform en of zij dan ook eetgelegenheden met kleinere gerechten kenden. Door de grote hoeveelheid reacties begonnen zij en Léon een Facebookpagina die binnen een week 1000 vrienden had. "De reacties die ik krijg zijn overweldigend. Iets dat klein begon is een groot maatschappelijk doel geworden. Iemand bedankte me omdat ze na 6 jaar eindelijk weer eens uit eten kon. Dat is mooi", aldus Sandra.

Sandra en Joyce kunnen dankzij de kleine porties weer genieten van het eten (foto: Omroep Zeeland)

Sinds vorig jaar oktober is er ook de website kleineporties.nl waar al meer dan 300 restaurants op staan. Ook in België. Sandra en Léon stoppen er nu al hun vrije tijd in, maar willen de website zo aanpassen dat ze er ook van kunnen leven. "Een platform draaien kost geld, dus is het fijn als er ook geld binnenkomt". Het tweetal heeft nog meer plannen. De website moet in meerdere talen vertaald worden voor toeristen en moet zoveel mogelijk restaurants inspireren om ook kleine porties te gaan maken. "Het zou mooi zijn als we over een tijdje niet meer nodig zijn", besluit Sandra.

Ik wil iets anders eten dan thuis

Toen Joyce van Essen uit Roozendaal er via Facebook achter kwam waar Sandra mee bezig was, was ze meteen enthousiast. "Ik dacht 'wow, dat is precies wat ik zoek' en heb haar meteen gemaild", aldus Joyce. "Sinds mijn maagverkleining in 2017 vind ik het ook heel lastig om iets lekkers te eten als we uit eten gaan. Vaak wordt het dan een kindermenu met patat, maar dat kan ik thuis ook eten. En als ik buiten de deur eet, wil ik wel iets anders dan thuis eten. Door deze website wordt het een stuk makkelijker om een leuke plek te vinden waar ik ook iets lekkers kan eten".

Rechts een normale zeevruchtensalade bij Slot Oostende en links een kleine versie (foto: Omroep Zeeland)

Een van de weinige Zeeuwse restaurants die gerechten in verschillende hoeveelheden aanbiedt, is Slot Oostende in Goes. Bezoekers van het restaurant kunnen soepen, salades, vis- en vleesgerechten in kleine en grote hoeveelheden bestellen. "Niet alles is in een kleine hoeveelheid te krijgen, maar als iemand trek heeft in iets dat niet op de kleine kaart staat, kijkt de keuken wel altijd of dat mogelijk is", legt Anita Maas van Slot Oostende uit.

Mensen komen er speciaal voor

Hoe het komt dat er nog maar zo weinig restaurants zijn die kleinere porties op de kaart hebben, weet Maas niet. Qua inkomsten maakt het volgens haar niet veel uit. "Het scheelt iets per portie, maar de gasten eten vaak wel twee gangen die ze niet eten als de porties groot zijn. En als je geen kleine gerechten hebt, komen ze misschien helemaal niet".