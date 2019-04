Modeontwerper David Laport showt werk op Goes Couture

Laport timmert al sinds zijn afstuderen in 2012 hard aan de weg in de modewereld. Verschillende (inter)nationale sterren dragen zijn ontwerpen, hij ontwierp een limited edition outfit voor Hudson's Bay en opende vorig jaar de Amsterdam Fashion Week met zijn Spring Summer show 2018/2019.

Wie is David Laport?

David Laport (32) groeide op in Goes als David van der Schraaf. Tijdens zijn studie Theatervormgeving in Rotterdam, raakt hij gefascineerd door mensen, beweging en kostuums. Zo komt hij erachter wat hij écht wil doen: bezig zijn met textiel en mooie mode-ontwerpen. Hij besluit zich in te schrijven voor de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag, richting mode en textiel.

Al tijdens zijn afstudeercollectie in 2012 valt hij op door zijn opklap plissé-jurk. In 2014 start hij zijn eigen label 'David Laport'. In de vijf jaar die volgen wint Laport als ontwerper meerdere prijzen, worden zijn ontwerpen gedragen door internationale sterren als Solange Knowles, Sia en Jesse James en werkt hij samen met grote bedrijven.