Hoek-coach Hugo Vandenheede: 'Zo snel mogelijk terug naar ons oude spel'

Trainer Hugo Vandenheede van Hoek (foto: Orange Pictures)

De weg omhoog inslaan

Op papier moet Hoek - nummer vier van de Derde Divisie A - tegenstander VVOG makkelijk kunnen verslaan. De club uit Harderwijk staat immers op de veertiende plek. "Maar zo eenvoudig is het niet", verzekert Vandenheede. "VVOG heeft een goed gevoel overgehouden aan de 3-0 thuiswinst op SJC. Wij moeten niet naar de stand op de ranglijst kijken, maar puur naar onszelf. En door goed trainen en de juiste mentaliteit de weg omhoog weer inslaan."

Nadat Hoek knap de tweede periodetitel in de wacht had gesleept, ging het qua prestaties bergafwaarts. Vandenheede besloot eind maart zelfs een serieus groepsgesprek aan te gaan. "Daar zijn we beter uitgekomen", zegt hij nu. "Op mentaliteit hebben we vorige week na een 3-1 achterstand een punt uit het vuur gesleept. Het is de bedoeling dat iedereen dezelfde richting op blijft denken, of die volgend seizoen nu blijft of niet."

Knieblessures

De tegenvallende prestaties hebben ook te maken met de blessuregolf die het team teistert. "De laatste tijd kampen veel spelers met knieblessures. Of dat nu komt door het kunstgras of overbelasting, weten we niet. We zoeken nog naar de oorzaak. Feit is dat we qua blessureleed in de hoek zitten waar de klappen vallen. En dat we veel beter speelden toen we niet noodgedwongen heel veel aan het elftal hoefden te sleutelen."

De problemen zijn zelfs zo groot dat de coach afgelopen maandag met negen man op het veld stond. "Toen hadden we beter kunnen volleyballen", grapt hij. Voor het thuisduel tegen VVOG zijn doelman Jordi de Jonghe en spelers Lionel Fitsch, Gianni Tiebosch, Sidy Ceesay en Levi Mombach in elk geval niet inzetbaar. Het meespelen van verdedigers Gert-Jan van Leiden en Kim Van den Bergh is nog onzeker.

Aftrap

Het duel Hoek - VVOG begint morgen om 14.30 uur.