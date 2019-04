Utrechtse Heuvelrug wil dat mariniers snel vertrekken naar Vlissingen

Marinierskazerne in Doorn (foto: ANP)

Utrechtse Heuvelrug wil het mariniersterrein gebruiken voor woningbouw en er een 'eigentijdse en duurzame dorpse wijk' bouwen waar 'in het groen gewoond, geleerd, gerecreëerd en gewerkt wordt', zo staat in de brief. Om van start te kunnen gaan met het project, moet het terrein leeg zijn.

Wethouder Rob Jorg van de gemeente Utrechtse Heuvelrug

Over de verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen is de afgelopen jaren veel gesteggel geweest, met name omdat mariniers aangaven niet te willen verhuizen. In juni wordt de knoop officieel doorgehakt bij de gunning voor de daadwerkelijke bouw van de kazerne. Na het verlenen van die gunning kan defensie niet meer terug en is de bouw van de nieuwe kazerne definitief.

'Geen signalen dat verhuizing niet aan de orde zou zijn'

In de brief geven B&W van de gemeente Utrechtse Heuvelrug aan een gesprek te hebben aangevraagd met de staatssecretaris. De gemeente wil weten waar ze aan toe is en vindt dat het Rijk zich moet houden aan eerder gemaakte afspraken. Utrechtse Heuvelrug gaat ervan uit dat de verhuizing gewoon doorgaat: "Op geen enkele wijze is de in de afgelopen periode vanuit defensie of het Rijksvastgoedbedrijf het signaal afgegeven dat verhuizing niet aan de orde zou zijn."

B&W geven aan zich zorgen te maken over de positie van de mariniers en hun gezinnen, maar 'de verantwoordelijkheid hierover ligt bij de minister van Defensie.'

