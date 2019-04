Kijk uit voor een bekeuring op de boot!

Volgens directeur Martin Martens van de Westerschelde Ferry bv is er in februari een overeenkomst gesloten met vervoersmaatschappij Connexxion. Connexxion heeft mensen in dienst die de controles uitvoeren op de boten en de terminals. Zij zijn ook bevoegd om bekeuringen uit te delen.

50 euro

Een boete voor fietsen in de wachttunnel, roken of een verkeerd of ontbrekend vervoersbewijs kost de reiziger 50 euro, volgens Martens. "Mensen krijgen een bekeuring voor iets wat niet mag. Waar al een tijd lang op gewezen is. We willen graag dat onze huisregels worden nageleefd."

Volgens verschillende reizigers is het in de spits erg druk op de boot en rijden veel mensen op hun fiets of brommer de boot op, wat gevaarlijke situaties kan veroorzaken. Westerschelde Ferry bv wil daar vanaf. "De boa's van Connexxion zullen daarom met enige regelmaat verschillende keren in de maand met de boot meevaren om te kijken of de regels worden nageleefd", aldus Martens.

De Prinses Maxima voor de skyline van Vlissingen. (foto: Pieter de Bruijne via Omroep Zeeland Flickr)