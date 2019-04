Onrust binnen Lijst Babijn na opstappen wethouder

Lia Flikweert, fractievoorzitter Lijst Babijn (foto: Gemeente Sluis)

Tegen Babijn werd donderdagavond een motie van wantrouwen ingediend, die door vijftien van de achttien raadsleden werd gesteund. De wethouder werd verweten niet genoeg voor de gemeente Sluis te kiezen door zijn lidmaatschap van Provinciale Staten en zijn aspiraties voor een positie als gedeputeerde. Ook zou hij niet voldoende gegroeid zijn in de rol als wethouder.

Kritiek op eigen wethouder

Nadat verschillende raadsleden hun stemverklaring hadden afgegeven was de beurt aan Lia Flikweert. In haar verklaring klonk onmiskenbaar kritiek op Babijn door: "We misten het afgelopen jaar François Babijn als wethouder. Waar was hij?" en "Heel het jaar hebben de dubbele petten als rode draad door je functioneren gelopen." Aan het einde van haar verklaring zei ze snikkend de motie niet te ondersteunen, maar wel te kunnen begrijpen.

François Babijn stapt op (foto: Omroep Zeeland)

De verklaring van Flikweert was tegen het zere been van Van den Broecke, die zijn vertrouwen in Babijn wel uitsprak. Hij was niet op de hoogte van de inhoud van de stemverklaring van Lia Flikweert en kon zich er ook niet in vinden. Zijn eigen stemverklaring had hij wel doorgestuurd: "Het was beter als we de verklaringen van tevoren hadden besproken."

Focus op coalitie-akkoord

Sebastiaan Keijmel was dus ook niet op de hoogte van wat Flikweert zou gaan zeggen, maar reageert genuanceerder op haar verklaring:"Ik vind dat iedereen, ook onze fractievoorzitter mag zeggen wat hij of zij wil. Wel had ik het anders gedaan." Keijmel zei gisteren dat hij nog wel vertrouwen heeft in Babijn, maar vindt dat Lijst Babijn zich heeft verbonden aan de coalitie en het akkoord dat gesloten is. En dat daar de focus op moet liggen.

François Babijn zelf wil niet reageren, maar zowel Van den Broecke als Keijmel laten doorschemeren dat de woorden van zijn fractievoorzitter niet goed zijn gevallen.

U bent alleen maar op zoek naar negativiteit." Lia Flikweert, Lijst Babijn, naar aanleiding van aandacht voor haar openlijke kritiek op haar eigen wethouder

Fractievoorzitter Lia Flikweert wil niet ingaan op de kritiek op haar door haar fractiegenoten. Ze zegt dat Van den Broecke en Keijmel op de hoogte waren van wat zij ging vertellen, want: "Dat hadden we van te voren besproken." Maar omdat er nog van alles gebeurde, paste Flikweert haar verhaal op het laatste moment nog wat aan, zegt ze.

Dat vervolgens het benoemen van de pijnpunten in aanloop naar het wegsturen van haar eigen wethouder aandacht krijgt van de pers vindt ze storend: "U bent alleen maar op zoek naar negativiteit."

Overleg

Maandag aanstaande komt Lijst Babijn bij elkaar om de toekomst door te nemen. Ongetwijfeld zal de woordkeuze van gisteravond dan ook ter sprake komen.

