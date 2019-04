Philippine-coach John Karelse: 'Iedereen verheerlijkt die profwereld'

Verheerlijking profwereld

Het is na GOES en VC Vlissingen alweer de derde Zeeuwse amateurclub die Karelse - ooit nog hoofdcoach van NAC - traint. "Veel oud-profs zouden daar misschien voor passen", beaamt hij. Karelse overduidelijk niet. "Iedereen verheerlijkt de profwereld altijd. Toch heeft die ook hele slechte kanten. Zo moet je altijd bereikbaar zijn, mag iedereen van alles over je roepen en zijn er altijd mensen die azen op je plek. Een beetje achterbaks."

Verademing

"Of het een verademing is om met amateurs te werken? Ja", stelt hij. "Ook bij amateurclubs is het altijd wat, maar die levendigheid is ook wel weer leuk."

John Karelse langs de lijn bij zondagderdeklasser Philippine (foto: Omroep Zeeland)

Een harde aanpak

Na dit seizoen verkast Karelse naar de Brabantse hoofdklasser Achilles Veen. Hij verlaat dan niet alleen Philippine, maar ook de Jeugd Voetbal Opleiding Zeeland (JVOZ). Onder zijn leiding braken meerdere spelers door naar profclubs, zoals Jan Paul van Hecke en Gianni Vandepitte (beiden NAC). Om meer talenten door te laten stromen is een hardere aanpak volgens hem noodzakelijk.

"Toen Dennis en Gerard de Nooijer de JVOZ in 2006 oprichtten, was er een harde toon. Je mocht in het seizoen bijvoorbeeld nooit op vakantie of een paar daagjes weg. Daar moet de opleiding weer naartoe. Ook bij de jeugd zijn profclubs wat harder. Hoe beter talenten daar bij de JVOZ op worden voorbereid, hoe makkelijker het voor hen wordt om daar in te stromen."

Het hele radio-interview met John Karelse hoor je hieronder.

John Karelse over Philippine, de JVOZ en de amateur- en profwereld.