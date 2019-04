Duinsafari, slapen in een zeepbel op het strand en oesters rapen… zo trek je een nieuwe groep toeristen aan

Uit het onderzoek blijkt dat de empty nesters vooral geïnteresseerd zijn in culinaire activiteiten. Vandaar dat er meer excursies en workshops voor die doelgroep moeten worden georganiseerd, zegt onderzoeker Diana Korteweg Maris. "Denk aan een streekontbijt op bestelling of oesters rapen langs de Oosterschelde. Het bestaat al, maar mag van mij veel vaker per jaar plaatsvinden want aan dat soort uitjes heeft de doelgroep behoefte."

Young professionals

Een andere doelgroep die voor seizoensverlening zou kunnen zorgen, valt onder de noemer 'young professionals', oftewel: stellen zonder kinderen. "Uit de creatieve brainstormsessies blijkt dat deze doelgroep meer behoefte heeft aan avontuurlijke activiteiten zoals: duinsafari, slapen in een zeepbel van glas op het strand of een welnesscomplex op het strand. Het grappige is dat de empty nesters dit minder interessant vinden", zegt Maris.

Inspiratie

Concrete plannen zijn er nog niet. Met dit onderzoek wil het kenniscentrum vooral inspiratie bieden aan de ondernemers. "Wij hebben een aantal actieplannen uitgewerkt als voorbeeld voor de ondernemers. Die kunnen ze vinden op onze website", vertelt Maris. "Voor de kosten van de activiteiten is het kenniscentrum niet verantwoordelijk, dat hangt af van de ondernemer, hoeveel die erin wil investeren", aldus Maris.