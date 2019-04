Winnares Vestingcross Hulst betrapt op doping

Denise Betsema tijdens de Vestingcross in Hulst. (foto: Orange Pictures)

"Ik ben absoluut onschuldig", aldus Betsema tegen de NOS. "Ik ga dit aanvechten." De positieve test dateert van 27 januari. Betsema nam toen deel aan de Wereldbeker in het Brabantse Hoogerheide, waar ze als zevende finishte. Middels een zogenoemde contra-expertise, waarbij er opnieuw naar haar urine wordt gekeken, hoopt Betsema de schorsing ongedaan te kunnen maken.

Overtuigende winnares Hulst

In Hulst klopte Betsema haar concurrenten nog overtuigend. Annemarie Worst uit Nunspeet kwam als tweede binnen, belofte Inge van der Heijden uit Schaijk werd derde. Het podium was zo volledig Nederlands. Voor Betsema was de zege in Hulst haar de dertiende van het seizoen.

