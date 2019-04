Geschaarde vrachtwagen op A58 door klapband, weg afgesloten

Geschaarde vrachtwagen op de A58 (foto: HV Zeeland)

De vrachtwagen reed rond 19.20 uur op de A58 richting Bergen op Zoom. Door een klapband raakte de vrachtwagen van de weg, reed door de vangrail en kwam op de andere weghelft terecht. Daar kwam het voertuig in de berm en op de rechterrijbaan tot stilstand.

De verwrongen vangrail. (foto: Omroep Zeeland)

Bij het ongeluk waren geen andere voertuigen betrokken en raakte niemand gewond. In verband met de berging, is de weg vanaf Yerseke afgesloten. Rijkswaterstaat verwacht dat de werkzaamheden enkele uren in beslag zullen nemen. Het verkeer wordt omgeleid via een lokale omleiding (U14).