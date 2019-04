Studenten presenteren zelfverzonnen producten: van strandhanddoektas tot kurkplantje

De studenten en scholieren concurreerden met elkaar. De hele dag liepen juryleden langs de kraampjes, zodat aan het einde van de dag een winnaar kon worden uitgeroepen. "Bij iedereen komt het thema duurzaamheid naar boven, wat goed is", vond Esmée Ooms. "We zijn er allemaal echt over aan het nadenken."

Klanten binden

Niet iedereen was tevreden. Zo was er een bezoeker die kritiek gaf op de verkooptechniek van de jongeren. "Als je een product wil verkopen moet je zorgen dat je de klanten kunt binden. Je moet dan niet achter het kraampje blijven staan met de handen in de zakken."

De begeleiders van de leerlingen vonden dat de jonge ondernemers toch erg hun best deden. Een leraar van het Calvijn College, die acht kraampjes onder zijn hoede had, was enthousiast: "Ik vind het echt geweldig hoe deze gasten hier bezig zijn. Iedereen doet het op zijn eigen manier. Dat is hartverwarmend."