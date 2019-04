Niet met je hond, maar met alpaca's wandelen over het strand

Mara Houmes uit Aagtekerke maakt met mooi weer dagelijks strandwandelingen met haar alpacakudde. De Aagtekerkse rijdt met haar trailer naar het eind van de dijk van Westkapelle en daar mogen de alpaca's het Domburgse strand op. "Voorbijgangers reageren altijd enthousiast, dit zie je natuurlijk niet vaak", vertelt Houmes. Ook op social media komen de Aagtekerkse alpaca's nog al eens langs.

Ook Carla Houweling spotte de alpaca's op het Domburgse strand. (foto: Carla Houweling)

Fans uit het hele land bellen Houmes op om een strandwandelingetje mee te maken. De Aagtekerkse houdt de alpacaleider aan de riem en de rest van de alpaca's volgen. "Ze blijven dicht bij elkaar, want het is een hechte kudde", vertelt Houmes. "Ada, Arenda, Aafje, Alpha en Amber zijn onafscheidelijk. Als er eentje bijvoorbeeld naar de dokter moet, moet de rest mee. Anders zijn ze helemaal ontregeld."

Alpaca's?

Alpaca's lijken op schapen met een lange nek. "Dat is dan ook waar iedereen ze mee vergelijkt", vertelt Houmes. "Toch zijn de dieren nu wel hip. Soms komen mensen al van een eind aanrennen en roepen ze: 'alpaca's! Mag ik er mee op de foto?', natuurlijk mag dat dan."

Alpaca's op het strand (foto: Omroep Zeeland)

Je zou ze ook met lama's kunnen verwarren. Maar volgens Houmes is er wel verschil: "Ze spugen minder." Ondertussen poetst Houmes het spuug van lama Alpha van haar jas af. "Haha, ja dit telt niet. Alpha is zwanger, dus die is chagrijnig, dan mag je spugen."