De Zeeuws-Vlaamse vlag hangt uit in Tilburg

Eind 2018 werd al bekend dat Tilburg deze titel mag dragen. De organisatie achter de verkiezing regelde daarom een ontmoeting tussen de vier burgemeesters in Tilburg. Niet alleen de Zeeuws-Vlaamse vlag werd overhandigd. Burgemeester Jan Lonink bracht de vlag van zijn gemeente Terneuzen mee, burgemeester Marga Vermue de vlag van haar Sluis en Jan-Frans Mulder die van zijn gemeente Hulst. De drie Zeeuws-Vlaamse burgemeesters kregen op hun beurt de vlag van Tilburg mee naar huis.

Het is voor studenten goed om even buiten de provincie te kijken. " Burgemeester Marga Vermue

Theo Weterings, burgemeester van Tilburg zei vereerd te zijn met de titel Zeeuws-Vlaamse Studentenstad. "Bij toepasselijke gelegenheden zullen we de Zeeuws-Vlaamse vlag zeker uithangen." Hij ziet het evenement niet als een concurrentiestrijd. "Als studenten na een studie in Tilburg terug willen gaan naar Zeeland, moet dat kunnen. Ze zijn eigenwijs genoeg om zelf te beslissen, maar ze mogen ook in Tilburg blijven."

Eigen ervaring

Burgemeester Marga Vermue van Sluis is wat deze kwestie betreft een goed voorbeeld. Als Zeeuwse is ze in Brabant burgemeester geweest, maar uiteindelijk weer terug naar Zeeland gekomen. "Het is voor studenten goed om even buiten de provincie te kijken. Zo kunnen ze hun ervaringen en kennis meenemen naar een mooie baan in onze regio."

Op donderdag 25 april krijgen Zeeuws-Vlaamse studenten in Tilburg een groot evenement cadeau. Dat is de prijs voor het winnen van de verkiezing. Het is de bedoeling dat studenten op het event in contact komen met Zeeuwse bedrijven. Veel bedrijven kampen namelijk met een tekort aan personeel en hopen dat de studenten na hun studie terugkomen naar Zeeuws-Vlaanderen. Op die dag zal de Zeeuws-Vlaamse vlag in Tilburg uithangen.

