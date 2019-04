Danny Vera vindt succes van Roller Coaster 'hartstikke bijzonder'

Welk gevoel heb je bij het succes van de single Roller Coaster?

Danny: "Ik vind het hartstikke bijzonder eigenlijk. Voor mij was het gewoon een albumtrack. Ik breng zelf nooit liedjes naar de radio. Nu krijg ik berichten van mensen die de auto langs de kant van de weg hadden moeten zetten, omdat ze het niet droog hielden."

Gaat het nummer over je leven dat je leidt als muzikant, samen met je vrouw Escha?

"Het gaat meer over het leven, zoals het is. Soms is het leuk, soms heel verdrietig. Ik leef mijn leven met Escha en we maken dat samen mee. Maar het heeft niet per se betrekking op de muziek, maar meer met het leven dat wij samen delen.

Danny Vera reageert op het landelijke succes van de single Roller Coaster

Ben je verbaasd over hoe het nummer aanslaat?

"Ik ben heel erg verbaasd, want ik had niet verwacht dat zo veel mensen het mooi zouden vinden. Dus je denkt: 'wauw, waar komt dit allemaal vandaan?' Het heeft met de muziek te maken en dat is fijn, omdat we er zelf niet zoveel aan gedaan hebben. Dat vind ik eigenlijk het allermooiste van het verhaal."

Danny Vera is aangenaam verrast door het succes van Roller Coaster (foto: Escha Tanihatu)

Iedere zondag om 17.15 uur: muziek uit Vera's platenkast

Danny Vera zit middenin de Pressure Makes Diamonds Tour, die eindigt op 17 april in een bijna uitverkocht Theater Carré. Wil je nog meer horen van Danny Vera? Luister dan elke zondag vanaf 17:15 uur naar The New Black & White bij Omroep Zeeland. Daarin presenteert hij muziek uit zijn eigen platenkast.