Winnen derde periode is het laatste doel van Veenstra bij GOES (foto: Orange Pictures)

Zondag gaat de ploeg van Veenstra op bezoek bij de nummer twee in de Derde Divisie: UNA uit Veldhoven. "Thuis verloren we met 2-3 door paar ongelukkige momenten, maar op basis van die wedstrijd denk ik niet dat zij denken dat ze makkelijk van ons gaan winnen", zegt Veenstra. "Kijk op papier is UNA gewoon beter, maar als GOES een goede dag heeft, kunnen we ook UNA verslaan."

Gekke sport

Na een mindere periode, GOES verloor tussen december en februari zeven wedstrijden op rij, is de weg omhoog weer gevonden. De laatste vier wedstrijden werden gewonnen en dat was een primeur dit seizoen. "Voetbal blijft een gekke sport. Het belangrijkste is dat we gewoon normaal zijn blijven doen. Daarnaast zijn er jongens teruggekeerd van blessures. Mart de Kroo rendeert steeds beter en Steve Schalkwijk gaat meer en meer scoren. We zijn niet gek gaan doen."

Mart de Kroo en Steve Schalkwijk zijn blij met elkaar na een doelpunt van Schalkwijk (foto: Orange Pictures)

GOES is op dit moment koploper in de derde periode, waarin nog zeven wedstrijden zijn te spelen. Daarnaast is het ook mogelijk dat GOES nog kans maakt op de nacompetitie als het stijgt op de ranglijst. "Het is een beetje onduidelijk met al die Jong-teams. Gaan er nou twee beloftenteams uit in de Tweede Divisie als Jong Volendam in onze competitie kampioen wordt? Ik weet het niet." Daarnaast vindt Veenstra het ook prima als ze vijfde of zesde worden. "Dan hebben wij het uitstekend gedaan."

"Laten we vooral lekker naar die periode kijken", gaat Veenstra verder. "Het winnen van die periode is nu echt wel een doelstelling." Veenstra denkt dat GOES ook goede papieren heeft. "Vorig jaar hadden we aan het eind van het seizoen ook goede cijfers. Dus daar moeten we ons maar aan vast houden."

GOES en UNA trappen zondag om 14.30 af op sportpark Zeelst in Veldhoven.