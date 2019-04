Istvan Bakx opnieuw belangrijk voor Go Ahead Eagles

Istvan Bakx schreeuwt het uit na zijn doelpunt (foto: Orange Pictures)

Bakx maakte zijn doelpunt in de zeventigste minuut. Van de zijkant werd hij bediend door Pieter Langedijk en vanaf de rand van het zestienmetergebied schoof Bakx de bal in de rechterhoek. Jong AZ kwam niet meer langszij en zo was de goal van Bakx beslissend. Het was zijn vierde goal van het seizoen. Go Ahead Eagles, waar Julius Bliek uit Burgh-Haamstede de hele wedstrijd op de bank bleef, staat op de derde plek in de Keuken Kampioen Divisie.

Augustine Loof

Augustine Loof speelde met zijn club FC Eindhoven de uitwedstrijd bij MVV. De verdediger uit Koewacht speelde met 1-1 gelijk en staat op dit moment op de elfde plek van de ranglijst