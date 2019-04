Smerdiek vindt in De Weerd nieuwe trainer

Trainerscarrousel amateurvoetbal (foto: oz)

De Weerd is vooral bekend in het Brabantse amateurvoetbal. Zo werkte hij bij MOC'17, WVV'67, Victoria'03, Internos en SAB. Een keer eerder was hij te vinden in Zeeland toen hij coach was van SPS uit Poortvliet.

Bij Smerdiek volgt De Weerd Bram Kot op die naar Waarde vertrekt. Smerdiek draait geen goed seizoen en staat op de laatste plaats in de 3e klasse B. Degradatie lijkt onafwendbaar.

