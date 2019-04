Politiehond vindt verdachte van mishandeling in tuin

archieffoto van politiehond (foto: Omroep Zeeland)

Het slachtoffer vertelde agenten dat zij eerder op de avond onverwacht voor haar woning was aangevallen door de verdachte. Zij stapte net uit de auto toen ze werd geslagen. Ook zou hij één van haar kinderen hebben gestompt.

Speurhond

Na de geweldsuitbarsting fietste de verdachte weg. De omgeving werd afgezet en met een politiehond werd een klopjacht naar de verdachte gestart. Rond 00.40 uur werd de man, die zich had verstopt in een achtertuin aan de Grote Abeele, gevonden. De verdachte is aangehouden en zit nog vast. De man is geen onbekende van de politie en blijkt nog een straf uit te moeten zitten.

Gewond

Het slachtoffer liep een gebroken heup op en is daarvoor in het ziekenhuis behandeld. Ook haar kinderen zijn in het ziekenhuis nagekeken.