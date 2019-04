De mensen in Kats staan rijendik voor de supermarkt van een 17-jarige

"Bedankt Dimitri!", zeggen de meeste mensen die de kleine supermarkt binnenlopen. Zelf zit hij te glunderen achter de kassa. "Ik had wel gehoopt dat er veel mensen zouden komen, maar dat het er zo veel zouden zijn, had ik niet gedacht!" Daarmee doelt hij op de tientallen mensen die aan het winkelen zijn of in de rij staan te wachten. De kleine winkel staat in een mum van tijd vol. Maar de mensen vinden het niet erg om in de rij te staan en maken een praatje met elkaar, en daar was het de jongeman uit Kats nu net om te doen. "We hadden nergens een plek waar mensen samen kunnen komen. Dat kan vanaf nu hier."

De kleine supermarkt stond vol met tientallen dorpsbewoners (foto: Omroep Zeeland)

Het 'Albert Kleintje', zoals de supermarkt heet is vooralsnog drie dagen in de week een paar uur open. Er liggen vooral houdbare producten, maar mensen kunnen ook een bestelling doen voor brood en andere verse producten. "Ongelofelijk dat er zelfs brood ligt", aldus de eerste klant van de supermarkt, die haar mandje heeft volgeladen met appels, aardappels en brood. "Nu hoef ik niet meer naar Kortgene, wat heerlijk!"

Twijfel

De meeste bezoekers twijfelen of ze hier ook hun weekboodschappen gaan doen omdat het geen grote supermarkt is. "Maar ik wil wel dat het blijft bestaan, dus ik zal hier regelmatig komen voor wat kleine boodschappen", aldus een enthousiaste bezoeker.