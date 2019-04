Parcoursrecords bij Oosterscheldeloop

Tim Pleijte heeft zijn titel bij de Oosterscheldeloop met succes verdedigd. In een parcoursrecord van 53 minuten en 52 seconden was de Vlissingse atleet bijna twee minuten sneller dan het oude record van Patrick de Vos uit 2017. Bij de dames ging de zege naar Yvonne Moerland uit Yerseke. Ook zij liep naar de snelste tijd ooit in Goes.