Hoek met hangen en wurgen naar overwinning op VVOG

Na slechts één punt uit de laatste vier wedstrijden was Hoek gebrand op een zege. Tegen de nummer veertien uit de Derde Divisie begon de thuisploeg voortvarend aan het duel met VVOG. Fabian Wilson kreeg na drie minuten spelen al een uitstekende kans op de openingstreffer, maar oog in oog met doelman Polhoud raakte hij de paal.

Tien minuten later opnieuw een aanval van Hoek met Doesburg als eindstation, maar hij stuitte op de keeper. Aan de andere kant een goede kans voor Pernelly Biya, maar Gert-Jan van Leiden verdedigde sterk. Even hiervoor had Biya rood kunnen krijgen voor natrappen tegen Van den Bergh. Daarna opnieuw een kans voor de bezoekers. Mike Ahrens schoot in kansrijke positie over. Biya raakte halverwege de eerste helft de lat met een kopbal na een prima voorzet van Caifano Latuperissa. Doelpunten kwamen er vlak voor de rust. Jonathan Constansia veroverde de bal op het middenveld, liep zelf door en rondde prima af. Een minuut later trok VVOG de stand alweer gelijk na slecht uitverdedigen van Van Leiden. Harrie Kersten profiteerde daar optimaal van.

Koud uit de kleedkamer kwam Hoek alweer op voorsprong. Thomas van Renterghem was er als de kippen bij om een voorzet van Rik Impens af te ronden. Waar er veel kansen in de eerste helft waren, was dat een stuk minder in het tweede bedrijf. Pas in de slotfase waren er een aantal te noteren voor de bezoekende ploeg. Eerst was Latuperissa dichtbij de gelijkmaker en daarna kreeg Biya ook nog een goede kans. Oud-prof Rihairo Meulens kreeg in de blessuretijd de grootste kans om nog een punt te pakken voor zijn ploeg, maar hij kon die mogelijkheid niet benutten.

Stand

Door de overwinning blijft Hoek op de vierde plaats in de Derde Divisie A. Het loopt drie punten in op de nummer drie DVS'33 dat vandaag verloor van Harkemase Boys.

Later vandaag zie je hier een ruime samenvatting en reacties van de wedstrijd

Scoreverloop

1-0 Constansia (39)

1-1 Kersten (40)

2-1 Van Renterghem (47)

Opstelling Hoek

Vercouteren, Bannani, Van den Bergh, Van Leiden, Wilson, Vandepitte, Constansia, Van Renterghem, Impens, De Jager (De Jonge/87), Doesburg (Akindayini/73)