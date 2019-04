Kloetinge verliest en lijkt af te haken voor de titel

Marcel Lourens (foto: Omroep Zeeland)

Kloetinge kreeg vanmiddag Westlandia op bezoek en had als opdracht om te winnen, want concurrent SHO mocht niet verder uitlopen. Ook voor Westlandia was het belang groot, want de club probeert weg te komen uit de onderste regionen. Kloetinge kreeg ook wel wat kansen in de eerste helft, maar wist deze niet te benutten. Westlandia kreeg via Tim van der Voort een kans na een kwartier spelen maar ook deze kans werd niet benut. En omdat er niet gescoord werd gingen de ploegen met de 0-0 stand aan de thee.



Van der Voort

Ook in de tweede helft duurde het lang voordat er gescoord werd. Het was Tim van der Voort die na tien minuten in de tweede helft opnieuw een kans voor Westlandia niet wist te benutten. Kloetinge ging opportunistisch spelen nadat trainer Marcel Lourens enkele malen had gewisseld. De Bevelanders kregen daardoor enkele grote kansen maar keeper Stijn van Beek stond zijn mannetje onder de lat bij de Zuid-Hollanders. Maar middels de omschakeling was het opnieuw Tim van der Voort die de grote plaaggeest was voor Kloetinge. Hij zorgde voor de domper voor Kloetinge door een kwartier voor tijd de 0-1 te scoren.



Kloetinge ging vol op de aanval maar slaagde er niet in om te scoren waardoor de groen-witte formatie duur puntenverlies oploopt in de titelstrijd. De concurrenten van Kloetinge, SHO en Rijsoord winnen beiden waardoor het gat nu respectievelijk zes en vijf punten is met deze twee ploegen. Kloetinge lijkt zich te kunnen gaan richten op de nacompetitie.

Scoreverloop

0-1 Van der Voort (76)

Opstelling Kloetinge

Braafhart, Van Vooren, Jaap Esser, De Jonge, Jansen (Van Tiggele/80), Janson, Mulder, Van den Dries, Van der Poel (Van Vossen/65), Daan Esser (Van Keulen/60), Özgan