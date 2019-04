Forum voor Democratie serieuze coalitiepartner, zegt informateur

De fractie van Forum voor Democratie in de Statenzaal (foto: Omroep Zeeland)

Verhulst sprak zaterdagmorgen met deze vijf partijen en volgens hem zijn er geen inhoudelijke breekpunten die een belemmering zouden kunnen zijn bij het vormen van een college. Verhulst: "Het is nu tijd om alles goed te overdenken en ruggespraak met de fracties te houden." Als CDA, SGP, Forum voor Democratie, VVD en PvdA een coalitie zouden vormen, hebben ze samen 25 zetels van de 39 in de Staten.

Hoe nu verder?

Vrijdag komt Verhulst officieel met zijn eindrapport. "Daarin zullen vier opties gegeven worden, waarvan dit de eerste is." Dan kunnen de Statenleden ook vragen stellen aan Verhulst.

Rene Verhulst over het gesprek

Voor Jo-Annes de Bat, lijsttrekker van de grootste partij, het CDA, liggen alle vier de opties nog open. "Dit zijn alle vier echte opties. Het is nu aan iedere partij om daarover na te denken." De partijen hebben met Verhulst afgesproken verder nog niet in de media te reageren op zijn advies.

Na vrijdag komt er een formateur en die zal op basis van het rapport van Verhulst de besprekingen voor het coalitieakkoord gaan voeren. Verhulst schat in dat de formateur daar ongeveer een maand voor nodig heeft.

'Nu komen de standpunten van FvD los'

Forum voor Democratie was de grote winnaar van de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart. De nieuwkomer haalde in één keer vijf zetels. Verhulst: "Forum voor Democratie was de grote winnaar, maar er waren maar weinig standpunten bekend. Nu komen de standpunten los." Volgens Verhulst is gesproken over onder meer mobiliteit, toerisme, werkgelegenheid en de energietransitie.

