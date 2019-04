De Meeuwen delft het onderspit in degradatiekraker

In een spannend gevecht om degradatie stond er voor beide ploegen maar een ding op het spel vanmiddag: een overwinning. De Meeuwen, dat zonder de geschorste Robin Dek speelde, begon wat weifelend aan de wedstrijd. Veel kansen creëerde de ploeg van Daan Eikenhout dan ook niet. Voor rust was alleen Yannick van de Woestijne gevaarlijk aan de kant van de thuisploeg. De bezoekers daarentegen stichtten wat meer gevaar, maar ook zij konden het spel niet domineren.



Attractieve tweede helft

Na rust had De Meeuwen meer succes in de afronding. Na tien minuten spelen was het Delano Langezaal die de thuisploeg op voorsprong bracht na een vrije trap van Martijn Houterman. Lang kon de ploeg niet genieten van de voorsprong. Brandon Könemann maakte de gelijkmaker voor de bezoekers. De Meeuwen was niet van de leg en kwam opnieuw op voorsprong door een treffer van Alfaro Pentury. Dat doelpunt leek even genoeg te zijn voor een zege, maar Brandon Könemann ging daar niet mee akkoord. De spits van RVVH sloeg vlak voor tijd opnieuw toe en plaatste de bal achter Jesse Kerkhove. Net op het moment dat de wedstrijd geen winnaar leek te krijgen, sloeg RVVH genadeloos toe. Shamir de Jesus dompelde De Meeuwen in rouw door in de blessuretijd te scoren. Daarmee liet de ploeg uit Zoutelande de overwinning alsnog uit de handen glippen.



Door de nederlaag blijft De Meeuwen hekkensluiter in de 1e klasse. Het verschil met RVVH is wel opgelopen tot vier punten. En de ploeg uit Ridderkerk heeft ook een wedstrijd minder gespeeld.

Later vandaag kunt u hier beelden terugkijken van de wedstrijd tussen De Meeuwen en RVVH

Scoreverloop

1-0 Langezaal (56)

1-1 Könemann (68)

2-1 Pentury (78)

2-2 Könemann (88)

2-3 De Jesus (90)

Opstelling

Kerkhove, Huibregtse, Hamelink, Lorello, Houterman, Van de Woestijne, Pentury, Boogaard, Langezaal (Francke/82), Eikenhout (Janse/65), De Nooijer