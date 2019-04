Situatie wielrenner De Greef 'stabiel, maar kritiek'

Wielrenner Robbert de Greef van Alecto Cycling Team (foto: Alecto Cycling Team)

Volgens een verklaring van Alecto Cycling Team is er 'wat meer hoop', maar blijft de situatie rond De Greef kritiek. In samenspraak met de familie heeft het team besloten om zaterdag toch deel te nemen aan de Volta Classic in Limburg.



De Greef kwam in het begin van de Zeeuwse koers ten val nadat hij onwel werd. Mogelijk werd hij getroffen door een hartstilstand. Nadat de toegesnelde artsen hem gereanimeerd hadden, werd hij naar het ziekenhuis in Antwerpen gebracht. Daar werd besloten om De Greef in een kunstmatige coma te houden om daarna een vervolgbehandeling uit te voeren.