Naar de kinderopvang... nu ook op zaterdag!

De vraag kwam vanuit de ouders. "Na wat wikken en wegen zijn we vorig jaar zomer gestart met een pilot. Vervolgens hebben we gekeken of de animo bleef bestaan", vertelt unit manager Barry Haerens. Dat was het geval. De pilot startte met drie kinderen, nu komen er wekelijks tien tot zestien kinderen.

"Dit is een regio waarin veel mensen in de horeca of detailhandel werken. Ook in het weekend gaat daar het werk gewoon door en hebben mensen behoefte aan opvang", legt Haerens de behoefte uit. De concurrentie vanuit België - waar kinderopvang doorgaans een stuk goedkoper is - speelde geen rol bij het besluit van de kinderopvang. "We zijn begonnen vanuit de vraag van onze klanten."

Spelen met andere kinderen

Vandaag zijn er elf kinderen aanwezig in MFC De Windmaker. Ze voetballen, knutselen en bouwen naar hartenlust en vinden het niet erg om hier op zaterdag te zijn. "Ze hebben hier knutselspullen en er zijn hier meestal veel kindjes die ik ken", zegt Tygo (7) uit Oostburg. Ook Ena (4) die aan de andere kant van de tafel bloemetjes zit te lijmen, heeft het prima naar haar zin. "Ik had zelfs zin om naar de bso te gaan. Hier kan ik lekker kleien."

Lekker kleuren op de kinderopvang. (foto: Omroep Zeeland)

De opvang in MFC De Windmaker in Oostburg is iedere zaterdag geopend van 7.30 tot 18.00 uur voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. Alhoewel het idee aanslaat, komen er voorlopig geen andere locaties in Zeeuws-Vlaanderen bij. "We bieden de opvang aan voor alle ouders in West-Zeeuws-Vlaanderen en in principe ook daarbuiten, op deze locatie."