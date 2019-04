Tjoba maakt Houdini-act af tegen Rapid en handhaaft zich

Na een nerveus begin van beide kanten stond het halverwege de eerste helft 4-4. Daarna kwam Tjoba steeds beter in de wedstrijd en wist het vijf punten achter elkaar te maken en zo de voorsprong te zetten op 9-4. Die score breidde het in de eerste helft verder uit en zo was de ruststand 14-7.

In de tweede helft borduurde de ploeg van trainer Remko Dardenne voort op de tweede fase van de eerste helft. Het bleef scoren waar de ploeg uit Haarlem dat naliet. Tot tien minuten voor tijd was de stand 19-12. In de slotfase kwam Rapid nog iets dichterbij (19-16), maar Tjoba trok uiteindelijk aan het langste eind: 21-17.